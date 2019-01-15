Игрок «Ахмата» перешел в лиссабонский «Спортинг»

Полузащитникстал игроком, сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

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Контракт 20-летнего ивуарийского футболиста со «Спортингом» рассчитан до 2024 года. В соглашении хавбека есть пункт об отступных, которые составляют € 60 млн.

Ранее появилась информация, что грозненский клуб получит за трансфер полузащитника около € 2,5 млн. При этом с учетом бонусов сумма может вырасти до € 3 млн.

Думбия перешел в грозненский «Ахмат» летом 2018 года из «Андерлехта». В нынешнем сезоне ивуарийский полузащитник принял участие в 16 матчах российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 2 желтые карточки. 0