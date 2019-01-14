«Марсель» и «Монако» поделили очки

В матче 20-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

У хозяев поля мяч забил Максим Лопес (13-я минута), а у гостей отличился Юри Тилеманс (38).

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл 72 минуты, после чего был заменен на Муссу Силла. В одном из эпизодов россиянин не попал в ворота с 10-ти метров.

«Марсель» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 19-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 16 января на выезде сыграют с «Сент-Этьеном», а команда Тьерри Анри в тот же день примет «Ниццу». 0