Салах второй год подряд стал лучшим футболистом Африки

Нападающий «Ливерпуля»был признан лучшим африканским футболистом 2018 года.

26-летний египтянин второй год подряд получает приз, вручаемый Африканской конфедерацией футбола.

На награду также претендовали одноклубник Салаха по «Ливерпулю» сенегалец Садио Мане и нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.

В прошлом году Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии по итогам сезона-2017/18, записав на свой счет 32 забитых мяча в 36 встречах и был признан лучшим игроком года в английской премьер-лиги.

В текущем сезоне форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB