«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, «Марсель» вылетел

«Монако» одержал минимальную победу
twitter.com/as_monaco
Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла.
Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира.
В другом матче 1/32 финала «Андрезье» из четвертого дивизиона на своем поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.
В ещё одной встрече этой стадии Кубка Франции «Реймс» на своем поле обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и также вышел в 1/16 финала. 0