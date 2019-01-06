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    «Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, «Марсель» вылетел

    Футбол Франции Кубок Франции Монако Марсель Реймс Ланс
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Кане Руссийон», выступающий в пятом дивизионе чемпионата страны, принимал «Монако» из Лиги 1.

    «Монако» одержал минимальную победу
    «Монако» одержал минимальную победу
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    Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла.

    Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира.

    В другом матче 1/32 финала «Андрезье» из четвертого дивизиона на своем поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

    В ещё одной встрече этой стадии Кубка Франции «Реймс» на своем поле обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и также вышел в 1/16 финала. 0

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