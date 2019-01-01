«Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги разгромилсо счетом 4:1.

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«Канониры» вышли вперед на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби навесил с левого фланга, Гранит Джака первым касанием мяч обработал, а вторым нанес удар точно в цель.

На 55-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Александр Ляказетт расстрелял ворота соперника после отличной передачи Зеада Колашинаца.

«Дачники» сократили отставание на 69-й минуте. Райан Сесеньон с левого края чужой штрафной исполнил прострел во вратарскую, где Абубакар Камара ударом в касание отправил мяч в пустые ворота.

Едва прошло десять минут, как вновь забил «Арсенал». Отличился Аарон Рэмзи, удачно сыграв на добивании.

Победную точку на 83-й минуте поставил Пьер-Эмерик Обамеянг, которому забить гол помог рикошет от Тима Рима.

АПЛ. 21-й тур «Арсенал» — «Фулхэм» — 4:1 (1:0) Голы: 1:0 — 25 Джака, 2:0 — 55 Ляказетт, 2:1 — 69 Камара, 3:1 — 79 Рэмзи, 4:1 — 83 Обамеянг«Арсенал»: Лено, Косьельни, Мустафи (Торрейра, 46), Колашинац, Папастатопулос, Гендузи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Ивоби (Сака, 83), Обамеянг, Ляказетт (Рэмзи, 75)«Фулхэм»: Рико, Ле Маршан, Рим, Брайен, Одои, Шюррле (Камара, 61), Кэрни, Сессеньон, Сиссе (Сери, 61), Кристи (Фосу-Менса, 56), МитровичПредупреждение: Фосу-Менса (77)

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице (41 очко), а «Фулхэм» — 19-е (14 очков). 0