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    «Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Фулхэм Календарь АПЛ
    «Арсенал» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Фулхэм» со счетом 4:1.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт
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    «Канониры» вышли вперед на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби навесил с левого фланга, Гранит Джака первым касанием мяч обработал, а вторым нанес удар точно в цель.

    На 55-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Александр Ляказетт расстрелял ворота соперника после отличной передачи Зеада Колашинаца.

    «Дачники» сократили отставание на 69-й минуте. Райан Сесеньон с левого края чужой штрафной исполнил прострел во вратарскую, где Абубакар Камара ударом в касание отправил мяч в пустые ворота.

    Едва прошло десять минут, как вновь забил «Арсенал». Отличился Аарон Рэмзи, удачно сыграв на добивании.

    Победную точку на 83-й минуте поставил Пьер-Эмерик Обамеянг, которому забить гол помог рикошет от Тима Рима.

    АПЛ. 21-й тур
    «Арсенал» — «Фулхэм» — 4:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 25 Джака, 2:0 — 55 Ляказетт, 2:1 — 69 Камара, 3:1 — 79 Рэмзи, 4:1 — 83 Обамеянг«Арсенал»: Лено, Косьельни, Мустафи (Торрейра, 46), Колашинац, Папастатопулос, Гендузи, Мэйтленд-Найлз, Джака, Ивоби (Сака, 83), Обамеянг, Ляказетт (Рэмзи, 75)«Фулхэм»: Рико, Ле Маршан, Рим, Брайен, Одои, Шюррле (Камара, 61), Кэрни, Сессеньон, Сиссе (Сери, 61), Кристи (Фосу-Менса, 56), МитровичПредупреждение: Фосу-Менса (77)

    «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице (41 очко), а «Фулхэм» — 19-е (14 очков). 0

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