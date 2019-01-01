«Арсенал» одержал крупную победу над «Фулхэмом»

«Канониры» вышли вперед на 25-й минуте, когда Алекс Ивоби навесил с левого фланга, Гранит Джака первым касанием мяч обработал, а вторым нанес удар точно в цель.
На 55-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Александр Ляказетт расстрелял ворота соперника после отличной передачи Зеада Колашинаца.
«Дачники» сократили отставание на 69-й минуте. Райан Сесеньон с левого края чужой штрафной исполнил прострел во вратарскую, где Абубакар Камара ударом в касание отправил мяч в пустые ворота.
Едва прошло десять минут, как вновь забил «Арсенал». Отличился Аарон Рэмзи, удачно сыграв на добивании.
Победную точку на 83-й минуте поставил Пьер-Эмерик Обамеянг, которому забить гол помог рикошет от Тима Рима.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице (41 очко), а «Фулхэм» — 19-е (14 очков). 0