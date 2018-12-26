«Тоттенхэм» отгрузил пять мячей «Борнмуту», Сон Хын Мин оформил дубль

Лондонскийодержал домашнюю победу над(5:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/SpursOfficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Кейн перевёл мяч направо Уокер-Питерсу, который отбросил сферу на линию штрафной и Эриксен из-за пределов штрафной пробил по воротам, но мяч попал в Сурмана, изменил направление и влетел в угол ворот.

На 23-й минуте Тоби Алдервейрельд сделал длинную передачу вперёд, Дэниелс выиграл верховое единоборство, но тут же у него перехватил сферу Уокер-Питерс, который сыграл на Сон Хын Мина, а тот ударом с линии штрафной отправил сферу в сетку ворот.

На 35-й минуте прошла длинная передача на правую бровку из глубины поля, откуда Уокер-Питерс прострелил в центр штрафной и Лукас Моура отправил сферу в угол ворот.

На 61-й минуте Эриксен прострелил с левого фланга в штрафную и Гарри Кейн с угла вратарской отправил мяч в сетку ворот.

А на 70-й минуте Кейн сыграл в центр, откуда Эриксен пробил по воротам. Бегович отразил перед собой и уже Сон Хын Мин оказался первым на добивании, оформив дубль.

«Тоттенхэм» одержал пятую победу кряду в АПЛ и с 45 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков. 0