«Севилья» может расстаться с экс-игроком «Спартака»

Экс-футболистможет в ближайшее трансферное окно покинуть, сообщает Elfvoetbal.

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По информации источника, руководство «Севильи» недовольно выступлениями 26-летнего голландского футболиста. Испанский клуб рассматривает вариант с покупкой игроков атакующего плана в зимнее трансферное окно и намерен расстаться с Промесом и Луисом Мурьелем.

Напомним, Промес перешел в испанский коллектив из «Спартака» минувшим летом, стоимость сделки составила около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры голландец в 22 матчах забил лишь один гол и сделал две голевые передачи. 0