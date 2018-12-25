Дзюба назван лучшим футболистом России 2018 года

Нападающий сборной России и «Зенита»признан лучшим футболистом России 2018 года по результатам опроса журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

В опросе приняли участие 277 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. На первое место Дзюбу поставил 161 журналист, на второе — 58, на третье место — 15 человек. Он набрал 614 очков.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третьим стал его одноклубник защитник Марио Фернандес (215).

Всего в опросе были упомянуты 40 футболистов, лидерами по числу игроков, вошедших в данный список, стали «Зенит» и московский «Локомотив» — по восемь футболистов, ЦСКА представлен семью игроками, московский «Спартак» — шестью. 0