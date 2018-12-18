«Динамо» может усилиться Ломовицким

Полузащитникможет стать игроком московского сообщает «Чемпионат».

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Действующий контракт 20-летнего российского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

По информации источника, московское «Динамо» готово предложить Ломовицкому контракт на выгодных условиях в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Ломовицкий попал в сферу интересов петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть — в основном составе), но результативными действиями не отметился. 0