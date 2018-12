Фанаты «Тоттенхэма» побывали на новом стадионе команды

В интернете появились фотографии нового стадиона лондонского

Строительство арены, рассчитанной на 62 000 зрителей, находится на финальной стадии.

Клуб провел специальное мероприятие для 6 тысяч держателей абонементов, позволив им одними из первых увидеть новый дом своей команды.

Переезд «шпор» на новый стадион запланирован на начало февраля после проведения нескольких тестовых мероприятий.

В данный момент «Тоттенхэм» проводит домашние матчи на «Уэмбли».

At new @SpursOfficial stadium for the fan event.. one word.. WOW pic.twitter.com/Dkv0rIXR6Q