Фанаты «Тоттенхэма» побывали на новом стадионе команды

Новый стадион «Тоттенхэма»
twitter.com/SpursOfficial
Строительство арены, рассчитанной на 62 000 зрителей, находится на финальной стадии.
Клуб провел специальное мероприятие для 6 тысяч держателей абонементов, позволив им одними из первых увидеть новый дом своей команды.
Новая арена «Тоттенхэма»
twitter.com/MarcSpurs
Переезд «шпор» на новый стадион запланирован на начало февраля после проведения нескольких тестовых мероприятий.
В данный момент «Тоттенхэм» проводит домашние матчи на «Уэмбли».
At new @SpursOfficial stadium for the fan event.. one word.. WOW pic.twitter.com/Dkv0rIXR6Q— Marc Trainis (@MarcSpurs) 16 декабря 2018 г.
16 декабря 2018 г.