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    Фанаты «Тоттенхэма» побывали на новом стадионе команды

    Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Болельщики Между тем Календарь АПЛ
    В интернете появились фотографии нового стадиона лондонского «Тоттенхэма».

    Новый стадион «Тоттенхэма»
    Новый стадион «Тоттенхэма»
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    Строительство арены, рассчитанной на 62 000 зрителей, находится на финальной стадии.

    Клуб провел специальное мероприятие для 6 тысяч держателей абонементов, позволив им одними из первых увидеть новый дом своей команды.

    Новая арена «Тоттенхэма»
    twitter.com/MarcSpurs

    Переезд «шпор» на новый стадион запланирован на начало февраля после проведения нескольких тестовых мероприятий.

    В данный момент «Тоттенхэм» проводит домашние матчи на «Уэмбли».

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