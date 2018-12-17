Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy

Защитниквыиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.

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Приз ежегодно вручается изданием лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Голландец в опросе обошел защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, нападающего «Милана» Патрика Кутроне, полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта и хавбека «Реала» Винисиуса Джуниора.

Де Лигт за основную команду «Аякса» дебютировал в 2016 году. 19-летний игрок является капитаном команды. Он провел 59 матчей в чемпионате, забив 7 мячей.

Кроме того, игрок успел провести 13 игр за сборную Голландии. 0