ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛАзар вернул себе статус лидера «Челси»
  • 04:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 08:26
    • Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy
  • 08:10
    • «Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ
  • 02:11
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 00:59
    • «Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин получил красную карточку
    Все новости спорта

    Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy

    Аякс Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Футбол Испании Примера Реал Мадрид Футбол Италии Серия A Рома Милан Календарь АПЛ
    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.

    Маттейс Де Лигт
    Маттейс Де Лигт
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Приз ежегодно вручается изданием лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

    Голландец в опросе обошел защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда, нападающего «Милана» Патрика Кутроне, полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта и хавбека «Реала» Винисиуса Джуниора.

    Де Лигт за основную команду «Аякса» дебютировал в 2016 году. 19-летний игрок является капитаном команды. Он провел 59 матчей в чемпионате, забив 7 мячей.

    Кроме того, игрок успел провести 13 игр за сборную Голландии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Азар вернул себе статус лидера «Челси»
  • 04:10
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» остановит победную поступь «Автомобилиста»
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Авангард» должен обыграть дома «Йокерит»
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Вернется ли «Лацио» к победам?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:490
  • 21:31
    • Россия проиграла Франции в финале чемпионата Европы по гандболу
  • 20:59
    • Дубль Шакири принес «Ливерпулю» победу над «МЮ»
  • 19:41
    • Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
    Игроки «МЮ» Футбол «Ливерпуль» против «МЮ». Топ-10 матчей в историиВспоминаем самые лучшие противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Вчера в 17:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 00:25
    • «Рома» одержала волевую победу над «Дженоа»
  • 00:21
    • Капризов: Мой исторический гол? Да бросьте!
  • 00:03
    • Воробьев: Запомним эту игру на всю жизнь
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и МалкинаРезультаты матча НХЛ 16 декабря Вчера в 10:570
  • 20:52
    • Саночник Репилов завоевал второе золото на этапе Кубка мира в США
  • 19:27
    • «Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»
  • 19:15
    • «Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие