«Хетафе» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

с минимальным счетом победилв матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0 (1:0).

Единственный гол был забит в начале матча: уже на 3-й минуте отличился Хорхе Молина.

«Хетафе» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» (19) — на 13-й строчке.

В следующем туре «Хетафе» на выезде встретится с «Жироной», а «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Алавес». Обе встречи пройдут 21 декабря.