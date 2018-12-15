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    «Хетафе» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

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    «Хетафе» с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0 (1:0).

    Футболисты «Хетафе»
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    Единственный гол был забит в начале матча: уже на 3-й минуте отличился Хорхе Молина.

    «Хетафе» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» (19) — на 13-й строчке.

    В следующем туре «Хетафе» на выезде встретится с «Жироной», а «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Алавес». Обе встречи пройдут 21 декабря.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур
    «Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (1:0)
    Гол: Хорхе Молина, 3«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Кристофоро, Сибасаки (Портильо, 69), Арамбарри (Бруно Гонсалес, 88), Анхель (Дуро, 80), Хорхе Молина«Реал Сосьедад»: Мойя, Морено, Эрнандез, Горосабель (Льоренте, 46), Ле Норман, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Баутиста, 78), Виллиан Жозе, Рамирес (Янузай, 69), ОярсабальПредупреждения: Хорхе Молина, 32. Виллиан Жозе, 33. Фулькье, 35. Ле Норман, 38. Ильярраменди, 63. Янузай, 72. Кристофоро, 86
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