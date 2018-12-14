«Арсенал» и «Спортинг» завершили групповой этап победами

Лондонскийобыграл азербайджанскийв матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал» победил с минимальным счетом twitter.com/arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил форвард Александр Ляказетт.

Лиссабонский «Спортинг», в свою очередь, разобрался на своем поле с полтавской «Ворсклой».

Авторами голов стали нападающий Фредди Монтеро и хавбек Мигел Луиш. Еще один мяч в ворота украинского клуба забил защитник Ардин Даллку (автогол).

В плей-офф из группы Е вышли «Арсенал» и «Спортинг». 0