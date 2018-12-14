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    «Арсенал» и «Спортинг» завершили групповой этап победами

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    Лондонский «Арсенал» обыграл азербайджанский «Карабах» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арсенал» победил с минимальным счетом
    «Арсенал» победил с минимальным счетом
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    Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол забил форвард Александр Ляказетт.

    Лиссабонский «Спортинг», в свою очередь, разобрался на своем поле с полтавской «Ворсклой».

    Авторами голов стали нападающий Фредди Монтеро и хавбек Мигел Луиш. Еще один мяч в ворота украинского клуба забил защитник Ардин Даллку (автогол).

    В плей-офф из группы Е вышли «Арсенал» и «Спортинг». 0

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