«Арсенал» и «Спортинг» завершили групповой этап победами

«Арсенал» победил с минимальным счетом
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Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол забил форвард Александр Ляказетт.
Лиссабонский «Спортинг», в свою очередь, разобрался на своем поле с полтавской «Ворсклой».
Авторами голов стали нападающий Фредди Монтеро и хавбек Мигел Луиш. Еще один мяч в ворота украинского клуба забил защитник Ардин Даллку (автогол).
В плей-офф из группы Е вышли «Арсенал» и «Спортинг». 0