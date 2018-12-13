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    «Вильярреал» — «Спартак»: Глушаков и Адриано начнут матч с первых минут

    «Вильярреал» — «Спартак»: составы, онлайн, прогноз

    Лига Европы Спартак Вильярреал
    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Вильярреала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» сыграет на выезде
    «Спартак» сыграет на выезде
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    «Вильярреал»: А. Фернандес, Гаспар, Хауме, А. Гонсалес, В. Руис, С. Касерес, Форнальс, Чуквезе, Фуэго, Экамби, Х. Морено.

    Запасные: Асенхо, Мори, Лаюн, Тригерос, Педраса, Касорла, Бакка.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни, Ломовицкий, Зе Луиш, Адриано.

    Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Педро Роша.

    Поединок пройдет сегодня, 13 декабря, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Начало — в 20:55 мск.

    Прогноз от экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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