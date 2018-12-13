«Вильярреал» — «Спартак»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

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«Вильярреал»: А. Фернандес, Гаспар, Хауме, А. Гонсалес, В. Руис, С. Касерес, Форнальс, Чуквезе, Фуэго, Экамби, Х. Морено.

Запасные: Асенхо, Мори, Лаюн, Тригерос, Педраса, Касорла, Бакка.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Попов, Ханни, Ломовицкий, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Педро Роша.

Поединок пройдет сегодня, 13 декабря, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Начало — в 20:55 мск.

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