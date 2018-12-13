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    Сыграет ли тренерская отставка в «Вильярреале» на руку «Спартаку»?

    «Вильярреал» — «Спартак» Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Спартак» Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года
    «Спартак» — «Вильярреал»
    В четверг, 13 декабря, «Вильярреал» на своем поле примет «Спартак» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Эль-Мадригал», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Спартак» Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года.
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    «Вильярреал»

    Футболисты «Вильярреала» напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, не играя в квалификационных раундах.

    В первом туре «желтая субмарина» на своем поле разошлась миром с «Рейнджерс» (2:2). Испанцы дважды вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

    Затем была такая же результативная ничья на выезде в матч с московским «Спартаком» — 3:3, где испанцы спаслись от поражения на шестой добавленной минуте.

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    • Первая победа состоялась уже в поединке с «Рапидом» дома — 5:0. В четвертом туре испанцы побывали в гостях у австрийцев и на этот раз взять три очка не смогли — 0:0.

    Выезд в гости к «Рейнджерс» также завершился без забитых голов. В итоге «Вильярреал» занимает первое место в группе G, в которой шансы на выход имеют все 4 команды.

    Чтобы гарантировать себе плей-офф, испанцам нужно сыграть вничью, а чтобы выйти с первого места — желательно победить.

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  • 30/11/2018

    • После выезда в Шотландию, «Вильярреал» на выезде уступил «Барселоне» (0:2) в чемпионате, разгромил в кубковом матче «Альмерию» (0:8), а в последнем матче уступили дома «Сельте» (2:3).

    «Подводники» опустились на 17-е место, всего в 3 очках от зоны вылета, и это стало последней каплей. Хавьер Кальеха был отправлен в отставку с поста главного тренера «Вильярреала».

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    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Мигель Льямбрич и Рамиро Мори.


    «Спартак»

    Красно-белые в этом сезоне выступают в еврокубках не слишком удачно. Из Лиги чемпионов они вылетели в августе, уступив по сумме двух матчей в квалификации греческому ПАОКу (2:3 в гостях, 0:0 дома).

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    В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

    Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Затем россияне, у которы успел смениться тренер (место Массимо Карреры занял его помощник Рауль Рианчо) ждали спаренные матчи с «Рейнджерс».

    В Глазго команды так и не открыли счет, а встреча на «Открытие Арене» получилась сумасшедшей по интриге и результативности, закончившись со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

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  • 09/12/2018

    • После еврокубковой победы «Спартак» в рамках чемпионата России проиграл на выезде «Уфе» (0:2) и вновь сменил тренера — на место Рианчо пришел Олег Кононов.

    Под руководством нового тренера красно-белые на своем поле проиграли «Рапиду» (1:2), пропустив два мяча в последней десятиминутке и катастрофически усложнив себе турнирное положение.

    В группе G «Спартак» с 5 очками занимает четвертое место, но имеет шансы на выход: нужно обязательно побеждать «Вильярреал».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После еврокубкового фиаско «Спартак» победил дома «Локомотив» (2:1), сыграл в кубковом матче вничью с «Уралом» (1:1) и разгромил на выезде «Анжи» (3:0) в последнем матче РПЛ.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные Роман Еременко, Фернандо, Роман Зобнин, Андрей Ещенко, Артем Ребров, под вопросом участие Сальваторе Бокетти.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,55, тогда как на ничью — 4,25, а на успех «Спартака» — 6,0.

    У обеих команд хватает проблем, но тренерская отставка в «Вильярреале» может встряхнуть команду, в то время как «Спартак» в этом сезоне не лучшим образом показывает себя, когда нужно проявить характер, тем более на выезде. Прогнозируем, что добыть победу в гостях у красно-белых не получится.

    В первом матче команды устроили перестрелку, ответная встреча тоже вряд ли обойдется без забитых обеими командами голов — ситуация обязывает. Ставим на «верх». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75 и «обе забьют» за 1,80. 0

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Спартак» Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В четверг, 13 декабря, «Вильярреал» на своем поле примет «Спартак» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Эль-Мадригал», начнется в 20:55 по московскому времени.
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