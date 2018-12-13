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    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    Лига чемпионов УЕФА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного шестого тура группового этапа.

    Неймар
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    Среди кандидатов: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.

    Неймар забил гол в матче с «Црвеной Звездой» (4:1), Сане отметился дублем в игре с «Хоффенхаймом» (2:1), также два мяча на счету Оаро во встрече с «Ювентусом» (2:1), а 78% точности передач Робертсона помогли «Ливерпулю» обыграть «Наполи» (1:0).

    Напомним, что лучшим игроком пятой недели был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. 0

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