Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного шестого тура группового этапа.

Среди кандидатов: форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане и нападающий «Янг Бойз» Гийом Оаро.

Неймар забил гол в матче с «Црвеной Звездой» (4:1), Сане отметился дублем в игре с «Хоффенхаймом» (2:1), также два мяча на счету Оаро во встрече с «Ювентусом» (2:1), а 78% точности передач Робертсона помогли «Ливерпулю» обыграть «Наполи» (1:0).

Напомним, что лучшим игроком пятой недели был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси. 0