Гарсия: «Спартак» — российская команда с бразильскими чертами

Луис Гарсия
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«Это финал. Мы переживаем, потому что можем оказаться за бортом. Игроки действительно хотят показать наш лучший футбол.
Завтра они выложатся на поле по максимуму, и надеюсь, когда матч закончится, у них останутся силы, чтобы дойти до раздевалки.
Мы не собираемся вносить кардинальные изменения в игру, но будут некоторые новые детали.
"Спартак" — российская команда с бразильскими чертами. У них высококлассные футболисты.
Мы хотим максимально эффективно использовать свободное пространство, которое удастся найти, и помешать сопернику.
Наши игроки должны чувствовать себя уверенно и проявить весь свой потенциал», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Вильярреала». 0