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    Гарсия: «Спартак» — российская команда с бразильскими чертами

    Вильярреал Футбол Испании Спартак Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком».

    Луис Гарсия
    Луис Гарсия
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    «Это финал. Мы переживаем, потому что можем оказаться за бортом. Игроки действительно хотят показать наш лучший футбол.

    Завтра они выложатся на поле по максимуму, и надеюсь, когда матч закончится, у них останутся силы, чтобы дойти до раздевалки.

    Мы не собираемся вносить кардинальные изменения в игру, но будут некоторые новые детали.

    "Спартак" — российская команда с бразильскими чертами. У них высококлассные футболисты.

    Мы хотим максимально эффективно использовать свободное пространство, которое удастся найти, и помешать сопернику.

    Наши игроки должны чувствовать себя уверенно и проявить весь свой потенциал», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Вильярреала». 0

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