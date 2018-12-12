Гарсия: «Спартак» — российская команда с бразильскими чертами

Главный тренер «Вильярреала»поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с московским

Луис Гарсия villarrealcf.es 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Это финал. Мы переживаем, потому что можем оказаться за бортом. Игроки действительно хотят показать наш лучший футбол.

Завтра они выложатся на поле по максимуму, и надеюсь, когда матч закончится, у них останутся силы, чтобы дойти до раздевалки.

Мы не собираемся вносить кардинальные изменения в игру, но будут некоторые новые детали.

"Спартак" — российская команда с бразильскими чертами. У них высококлассные футболисты.

Мы хотим максимально эффективно использовать свободное пространство, которое удастся найти, и помешать сопернику.

Наши игроки должны чувствовать себя уверенно и проявить весь свой потенциал», — приводит слова Гарсии пресс-служба «Вильярреала». 0