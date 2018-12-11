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    Солер: «МЮ» — серьезный оппонент, но с такими играть всегда интересно

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    Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Карлос Солер
    Карлос Солер
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    «Валенсия» займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы. «МЮ» уже вышел в плей-офф и финиширует первым, если выиграет, а «Юве» потеряет очки.

    «Жаль, что шансов на выход в плей-офф уже нет. Мы много работали, чтобы выйти из группы, но не получилось.

    "МЮ" — очень серьезный оппонент, но с такими играть всегда интересно. Это хорошее испытание — проверить свои силы на фоне европейского гранда.

    Мы не знали, как создать проблемы "Ювентусу" в первом матче, потому и уступили. С "Юнайтед" уже показали хороший футбол, пусть и не смогли выиграть.

    Потеряли три очка в Швейцарии, обыграли "Янг Бойз" дома, но в Турине шансов у нас уже не было. Мы действительно очень старались, пусть и не решили свою задачу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Во втором туре команды поделили очки на «Олд Траффорд» — 0:0. 0

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