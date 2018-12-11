Хеведес: «Локомотиву» не повезло

Защитникподелился эмоциями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:1).

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«Я расстроен. Мы удерживали ничью и вновь, как и в Москве, пропустили на 90-й минуте. Думаю, нам не повезло, но ничего с этим не поделаешь. В первую очередь мы думали об обороне, но ждали стандартных положений и имели хорошие моменты, чтобы забить. Был один по-настоящему голевой эпизод, но мы его не реализовали. Во втором тайме наша команда была чересчур инертной, не хватало остроты в атаке, ощущалась накопившаяся усталость. Возможно, как раз свежести не хватило для того, чтобы устроить навал в последние 10 минут», — цитирует Хеведеса «Чемпионат». 0