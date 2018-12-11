Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»

Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Арица Адуриса, который реализовал пенальти на 91-й минуте.
Баски одержали первую победу в чемпионате с августа месяца. Неудачная серия команды продлилась 13 матчей.
Примера. 15-й тур
«Атлетик» — «Жирона» — 1:0 (0:0)
Гол: Адурис, 90+2 — с пенальти«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 76), Дани Гарсия, Адурис, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 62), Кордоба (Икер Муниаин, 82)«Жирона»: Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 72), Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 62), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани (Думбья, 89)Предупреждения: Эчеварриа, 55. Нуньес, 78. Капа, 81. Хуанпе, 83