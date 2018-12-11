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    Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»

    Примера Футбол Испании Атлетик Жирона Календарь Примеры
    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Жироной»- 1:0.

    Гол Адуриса принес «Атлетику» победу над «Жироной»
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    Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Арица Адуриса, который реализовал пенальти на 91-й минуте.

    Баски одержали первую победу в чемпионате с августа месяца. Неудачная серия команды продлилась 13 матчей.

    Примера. 15-й тур
    «Атлетик» — «Жирона» — 1:0 (0:0)
    Гол: Адурис, 90+2 — с пенальти«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 76), Дани Гарсия, Адурис, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 62), Кордоба (Икер Муниаин, 82)«Жирона»: Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 72), Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 62), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани (Думбья, 89)Предупреждения: Эчеварриа, 55. Нуньес, 78. Капа, 81. Хуанпе, 83
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