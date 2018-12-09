«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте. На 23-й минуте Айозе Перес сравнял счет. Победу гостям принес гол Мэтта Дохерти в добавленное время.
С 57-й минуты «сороки» играли в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина.
После 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идет 15-м.
АПЛ. 16-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (1:1)
Голы: Жота, 17 (0:1). Перес, 23 (1:1). Доэрти, 90+4 (1:2)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес (Манкильо, 46), Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 86), Атсу (Кенеди, 89), Перес«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Невеш, Саисс (Хименес, 60), Траоре, Элдер Кошта (Жоау Моутинью, 76), Жота (Гиббс-Уайт, 61)Предупреждения: Ки Сон Ен, 18. Доэрти, 33. Элдер Кошта, 65. Коади, 72. Жота, 73. Беннетт, 80. Кларк, 90+6Удаление: Йедлин, 57