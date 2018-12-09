«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2

Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте. На 23-й минуте Айозе Перес сравнял счет. Победу гостям принес гол Мэтта Дохерти в добавленное время.

С 57-й минуты «сороки» играли в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина.

После 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идет 15-м.