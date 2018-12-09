ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» забил дваждыПример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
  • 21:27
    • «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
  • 20:58
    • «Зенит» проиграл «Рубину» в Петербурге
  • 20:19
    • Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»
  • 19:59
    • ЦСКА продлил победную серию, обыграв «Салават Юлаев»
  • 19:50
    • Конькобежцы Румянцев и Семериков — призёры этапа Кубка мира в Польше
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте. На 23-й минуте Айозе Перес сравнял счет. Победу гостям принес гол Мэтта Дохерти в добавленное время.

    С 57-й минуты «сороки» играли в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина.

    После 16 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Ньюкасл» с 13 баллами идет 15-м.

    АПЛ. 16-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (1:1)
    Голы: Жота, 17 (0:1). Перес, 23 (1:1). Доэрти, 90+4 (1:2)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес (Манкильо, 46), Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 86), Атсу (Кенеди, 89), Перес«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Коади, Винагре, Невеш, Саисс (Хименес, 60), Траоре, Элдер Кошта (Жоау Моутинью, 76), Жота (Гиббс-Уайт, 61)Предупреждения: Ки Сон Ен, 18. Доэрти, 33. Элдер Кошта, 65. Коади, 72. Жота, 73. Беннетт, 80. Кларк, 90+6Удаление: Йедлин, 57
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
  • 06/12/2018 в 21:58
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Уотфорд»
  • 3.50
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой получится битва за Кубок Либертадорес в Мадриде?
  • «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Милан» — «Торино»: победит сильнейший
  • «Милан» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Монреаль» нанесет седьмое подряд поражение «Чикаго» Анисимова
  • «Чикаго» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 21:400
  • 17:28
    • «Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»
  • 17:18
    • Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке
  • 16:45
    • «Шальке» и «Локомотив» рассудят греки
    Алина Загитова Прочие Трон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила КихиреОлимпийская чемпионка заняла второе место в финале Гран-при 13:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 21:08
    • «Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»
  • 20:52
    • Кириченко: Судейство в матче с «Краснодаром» было немного «домашним»
  • 20:36
    • Мусаев: Винить в ничье с «Уфой» можем только себя
    «Крылья Советов» — «Ростов» Футбол РПЛ. «Зенит» проиграл «Рубину», «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо»Обзор матчей 17-го тура чемпионата России 21:390
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие