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    Галактионов назначен и.о. главного тренера молодежной сборной России

    РФС Сборная России Футбол России
    Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника «Ахмата» Михаила Галактионова на должность исполняющего обязанности главного тренера молодежной сборной России.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов
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    «Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодёжную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу — 11 декабря в Швейцарии пройдёт жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей. Здесь есть определённые нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки», — заявил Галактионов.

    Напомним, предыдущим рулевым молодежной сборной России был Евгений Бушманов, который был отправлен в отставку после неудачи национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года. 0

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