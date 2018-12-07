Галактионов назначен и.о. главного тренера молодежной сборной России

на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника «Ахмата»на должность исполняющего обязанности главного тренера

«Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодёжную сборную России. Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность. В работу включаюсь практически сразу — 11 декабря в Швейцарии пройдёт жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей. Здесь есть определённые нюансы, которые нужно учесть, в том числе с точки зрения планирования подготовки», — заявил Галактионов.

Напомним, предыдущим рулевым молодежной сборной России был Евгений Бушманов, который был отправлен в отставку после неудачи национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года. 0