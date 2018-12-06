«МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили

В матче 15-го тура английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с лондонским— 2:2.

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости — отличился защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. Спустя 4 минуты нападающий хозяев Антони Марсьяль сравнял счет.

На 68-й минуте «канонирам» вновь удалось выйти вперёд — гол забил форвард Александр Ляказетт. Всего минуту спустя полузащитник Джесси Лингард забил второй гол «МЮ».

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 13 матчей и с 31 очком занимает 5-е место в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.