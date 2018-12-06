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    «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 2:2.

    «МЮ» — «Арсенал»
    «МЮ» — «Арсенал»
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    Счет в матче на 26-й минуте открыли гости — отличился защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. Спустя 4 минуты нападающий хозяев Антони Марсьяль сравнял счет.

    На 68-й минуте «канонирам» вновь удалось выйти вперёд — гол забил форвард Александр Ляказетт. Всего минуту спустя полузащитник Джесси Лингард забил второй гол «МЮ».

    «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 13 матчей и с 31 очком занимает 5-е место в таблице АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    АПЛ. 15-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 2:2 (1:1)
    Голы: Мустафи, 26 (0:1). Марсьяль, 30 (1:1). Ляказетт, 68 (1:2). Лингард, 69 (2:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Байи, Смоллинг, Рохо (Феллаини, 72), Далот, Матич, Эррера, Дармиан, Лингард (Погба, 75), Рэшфорд, Марсьяль (Лукаку, 63)«Арсенал»: Лено, Мустафи, Папастатопулос, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Бельерин, Торрейра, Гендузи, Колашинац, Рэмси (Мхитарян, 46), Обамеянг, Ивоби (Ляказетт, 65)Предупреждения: Мустафи, 37. Рохо, 38. Марсьяль, 40. Бельерин, 41. Матич, 42. Торрейра, 86
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