ЦСКА не справился с «Ростовом», Влашич не забил пенальти

Московскийна выезде сыграл вничью с(0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

На 54-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова»: Вилюш в подкате сбил вошедшего в штрафную Сигурдссона.

Однако, Песьяков в прыжке отразил мощный удар Влашича с «точки» чуть левее центра, а на добивании Никола не преуспел, послав мяч над перекладиной.

А на 89-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве — Иван Обляков получил вторую желтую карточку и был удален.

После этого матча ЦСКА с 27 очками на 3-м месте, а «Ростов» с 24 очками на пятой строке таблицы РПЛ.