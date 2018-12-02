ЦСКА не справился с «Ростовом», Влашич не забил пенальти

ЦСКА — «Ростов»
ЦСКА
На 54-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ростова»: Вилюш в подкате сбил вошедшего в штрафную Сигурдссона.
Однако, Песьяков в прыжке отразил мощный удар Влашича с «точки» чуть левее центра, а на добивании Никола не преуспел, послав мяч над перекладиной.
А на 89-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве — Иван Обляков получил вторую желтую карточку и был удален.
После этого матча ЦСКА с 27 очками на 3-м месте, а «Ростов» с 24 очками на пятой строке таблицы РПЛ.
РПЛ. 16-й тур
«Ростов» — ЦСКА — 0:0
Нереализованный пенальти: Влашич, 55 (вратарь)«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Р.Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Логашов, Юсупов, Гацкан, Зуев, Ионов (Шомуродов, 80), СигурдарсонЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Обляков, А.Сигурдссон (Кучаев, 67), Влашич (Бийол, 90+2), Нисимура (Чалов, 57)Предупреждения: Влашич, 4. Обляков, 49. Юсупов, 49. Зуев, 56. Щенников, 64Удаление: Обляков, 89 (грубая игра, вторая ж.к.)