Cоболенко — Костюк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Арина Соболенко
Марта Костюк
Cоболенко
Арина в предыдущем раунде одержала победу над американкой Пейтон Стернс — 6:2, 6:4.
Это была первая разгромная победа белорусской теннисистки на текущем турнире.
Перед этим Соболенко понадобился дополнительный сет в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 3:6, 6:2, 6:1.
Еще в одном матче Соболенко одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:4.
Соболенко выиграла 17 из 19-ти последних матчей.
Костюк
Марта в четвертом круге спокойно выиграла у Анастасии Потаповой (6:2, 6:3), которая перед этим остановила Циньвэнь Чжэн и Софию Кенин.
В третьем раунде украинская теннисистка остановила еще одну россиянку — Веронику Кудерметову (6:0, 4:6, 6:4).
В стартовом матче соперницей Костюк была британка Эмма Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.
Костюк второй раз в сезоне выиграла не менее трех матчей. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: вряд ли украинка преподнесет сенсацию, но при этом она вполне способна навязать борьбу первой ракетке мира. Скорее всего, Костюк как минимум избежит поражения с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.00.