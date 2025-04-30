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    Соболенко неприятно удивит в матче против Костюк?

    Cоболенко — Костюк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Cоболенко — Костюк
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cоболенко — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 30 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 21:00 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Cоболенко

    Арина в предыдущем раунде одержала победу над американкой Пейтон Стернс — 6:2, 6:4.

    Это была первая разгромная победа белорусской теннисистки на текущем турнире.

    Перед этим Соболенко понадобился дополнительный сет в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 3:6, 6:2, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Еще в одном матче Соболенко одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

    Соболенко выиграла 17 из 19-ти последних матчей.

    Костюк

    Марта в четвертом круге спокойно выиграла у Анастасии Потаповой (6:2, 6:3), которая перед этим остановила Циньвэнь Чжэн и Софию Кенин.

    В третьем раунде украинская теннисистка остановила еще одну россиянку — Веронику Кудерметову (6:0, 4:6, 6:4).

    В стартовом матче соперницей Костюк была британка Эмма Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

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    Костюк второй раз в сезоне выиграла не менее трех матчей. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: вряд ли украинка преподнесет сенсацию, но при этом она вполне способна навязать борьбу первой ракетке мира. Скорее всего, Костюк как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Cоболенко — Костюк?

    Матч Cоболенко — Костюк состоится 30 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Cоболенко — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Cоболенко — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Cоболенко — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Cоболенко — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.30.

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    Cоболенко — Костюк: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.04.202521:00. Соболенко неприятно удивит в матче против Костюк?
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