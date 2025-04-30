Cоболенко — Костюк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cоболенко — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Cоболенко

Арина в предыдущем раунде одержала победу над американкой Пейтон Стернс — 6:2, 6:4.

Это была первая разгромная победа белорусской теннисистки на текущем турнире.

Перед этим Соболенко понадобился дополнительный сет в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 3:6, 6:2, 6:1.

Прогнозы на теннис

Еще в одном матче Соболенко одержала победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:4.

Соболенко выиграла 17 из 19-ти последних матчей.

Костюк

Марта в четвертом круге спокойно выиграла у Анастасии Потаповой (6:2, 6:3), которая перед этим остановила Циньвэнь Чжэн и Софию Кенин.

В третьем раунде украинская теннисистка остановила еще одну россиянку — Веронику Кудерметову (6:0, 4:6, 6:4).

В стартовом матче соперницей Костюк была британка Эмма Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

Костюк второй раз в сезоне выиграла не менее трех матчей. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: вряд ли украинка преподнесет сенсацию, но при этом она вполне способна навязать борьбу первой ракетке мира. Скорее всего, Костюк как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 2.00.