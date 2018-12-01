Селихов: Приход Кононова встряхнул команду

Вратарьрассказал о настроении в команде после приходана пост главного тренера.

«Мы максимально сконцентрированы. Игра сейчас перестраивается. Конечно, нам очень нужно одержать во всех оставшихся встречах победы. Считаю, что мы можем добиться успеха. По составу мы никому не уступаем. Все в наших руках.

Приход нового главного тренера встряхнул команду. Добавил эмоций. Атмосфера позитивная. Все улыбаются, радуются друг другу. Это важно», — цитирует голкипера официальный сайт московского клуба.

Напомним, Кононов сменил на посту главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо, временно исполнявшего обязанности наставника после отставки Массимо Карреры. 0