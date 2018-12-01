«Манчестер Сити» победил на своем поле «Борнмут»

В матче 14-го тура английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу надсо счётом 3:1.

Фрагмент матча twitter.com/ManCity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче открыли хозяева — на 16-й минуте отличился полузащитник Бернарду Силва. До перерыва гости сравняли счёт благодаря точному удару нападающего Каллума Уилсона на 44-й минуте.

На 57-й минуте хавбек Рахим Стерлинг вновь вывел «Сити» вперёд, а победную точку поставил полузащитник Илкай Гюндоган на 79-й минуте.

Для «Манчестера» эта победа стала шестой подряд в Премьер-лиге, серия поражений «Борнмута» достигла четырёх матчей.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут», имея в активе 20 баллов, занимает девятое место.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Уотфорд», а «Борнмут» на своем поле примет «Хаддерсфилд Таун».