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    «Манчестер Сити» победил на своем поле «Борнмут»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Борнмут Календарь АПЛ
    В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» со счётом 3:1.

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    Счет в матче открыли хозяева — на 16-й минуте отличился полузащитник Бернарду Силва. До перерыва гости сравняли счёт благодаря точному удару нападающего Каллума Уилсона на 44-й минуте.

    На 57-й минуте хавбек Рахим Стерлинг вновь вывел «Сити» вперёд, а победную точку поставил полузащитник Илкай Гюндоган на 79-й минуте.

    Для «Манчестера» эта победа стала шестой подряд в Премьер-лиге, серия поражений «Борнмута» достигла четырёх матчей.

    «Манчестер Сити» набрал 38 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут», имея в активе 20 баллов, занимает девятое место.

    В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Уотфорд», а «Борнмут» на своем поле примет «Хаддерсфилд Таун».

    АПЛ. 14-й тур
    «Манчестер Сити» — «Борнмут» — 3:1 (1:1)
    Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Уилсон, 44 (1:1). Стерлинг, 57 (2:1). Гюндоган, 79 (3:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Данилу, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган, Зинченко (Делф, 54), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 87), Габриэл Жезус (Сильва, 77)«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Мингс, Сермен, Л.Кук, Кинг (Станислас, 85), Фрэйзер (Брукс, 72), Уилсон (Муссе, 85)
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