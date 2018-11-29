«Спартак» — «Рапид»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рапида» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы G пройдет в Москве и начнется в 18:50 по московскому времени.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Ананидзе, Боккетти, Самедов, Попов, Рассказов, Роша.

«Рапид»: Штребингер, Мюльдюр, Барач, Болинголи, Поцман, Мартич, Кнасмюлльнер, Любичич, Хоффман, Алар, В. Бериша.

Запасные: Кнофлах, Шобесбергер, Шваб, Маличек, Турнвальд, Ауэр, Гиймено.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.55, на успех «Рапида» — 6.20, на ничью — 4.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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