«Спартак» — «Рапид». Прогноз на матч футбольной Лиги Европы 25 октября 2018 года

В четверг, 29 ноября, «Спартак» на своем поле примет «Рапид» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 18:50 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Рапид».

«Спартак»

Красно-белые в этом сезоне выступают в еврокубках не слишком удачно. Из Лиги чемпионов они вылетели в августе, уступив по сумме двух матчей в квалификации греческому ПАОКу (2:3 в гостях, 0:0 дома).

В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

Затем россияне, у которы успел смениться тренер (место Массимо Карреры занял его помощник Рауль Рианчо) ждали спаренные матчи с «Рейнджерс».

И если в Глазго команды так и не открыли счет, то встреча на «Открытие Арене» получилась сумасшедшей по интриге и результативности, закончившись со счетом 4:3 в пользу «Спартака», который трижды оказывался в положении догоняющего, но сумел победить.

Все прогнозы на Лигу Европы

После еврокубковой победы «Спартак» в рамках чемпионата России проиграл на выезде «Уфе» (0:2) и вновь сменил тренера — на место Рианчо пришел Олег Кононов, который уже выиграл в дебютном домашнем матче против «Крыльев Советов» (3:1).

В группе G «Спартак» с 5 очками занимает второе место, на балл отставая от «Вильярреала», но на пятки наступают «Рейнджерс» (5 очков) и «Рапид» (4).

В предстоящем матче не сыграет травмированный Роман Еременко и перебравший карточек Фернандо. Под вопросом участие Сальваторе Бокетти.

«Рапид»

«Зелено-белые» в первом туре группы G нанесли домашнее поражение московскому «Спартаку» со счетом 2:0, проведя оба мяча во второй половине игры.

А вот два последующих выездных еврокубковых поединка обернулись для венского клуба фиаско. Сначала подопечные Дитмара Кюбауэра в Шотландии проиграли «Рейнджерс» со счетом 1:3.

Открыв счет первыми, футболисты «Рапида» сразу же пропустили, а на последних минутах позволили сопернику дважды забить.

А затем в Испании австрийский клуб был разгромлен «Вильярреалом» со счетом 0:5, пропустив три гола еще до перерыва.

На своем поле «Рапид» сумел свести матч с «Вильярреалом» вничью 0:0, после чего в национальном первенстве проиграл «Вольфсбергу» (1:3) в гостях и ЛАСКу (0:1) дома.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Австрии «Рапид» после 15 туров идет восьмым с разницей мячей 15-19, а в Лиге Европы имеет шансы на выход из группы, но для этого нужно побеждать в Москве.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды Кононова дается коэффициент 1,70, тогда как на ничью — 4,05, а на успех «Рапида» — 4,70.

«Рапид» провально играет на выезде в этом розыгрыше Лиги Европы, можно предположить, что и матч в Москве не станет исключением — прогнозируем непростую победу красно-белых.

Первый матч Кононова получился очень нервным и неровным, скорее всего и еврокубковый дебют будет непростым — свои ворота на замке спартаковцы вряд ли удержат.

Ставим на «верх». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70, «забьют обе» за 1,70, и «Спартак забьет первым» за 1,55. 0