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    «Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф

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    «Бавария» одержала крупную победу над «Бенфикой» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Арьен Роббен
    Арьен Роббен
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    Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1.

    Хозяева свой первый гол забили на 13-й минуте. Арьен Роббен с правого фланга ворвался в штрафную и закрутил мяч точно в дальний верхний угол.

    На 30-й минуте голландец оформил дубль, пробив в противоход голкиперу из-под двух защитников.

    Еще через шесть минут мюнхенцы отличились в третий раз. Йозуа Киммих выполнил навес с фланга, а Роберт Левандовски точно пробил головой.

    В самом начале второго тайма «Бенфике» удалось размочить счет. Жедсон Фернандеш разыграл «стеночку» с Жонасом, вошел в штрафную и мощно пробил мимо Мануэля Нойера.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    И все же инициатива осталась за мюнхенцами. На 51-й минуте вновь сработала связка Киммих-Левандовски. Первый навесил с углового, а второй здорово нанес удар головой.

    Победную точку на 77-й минуте поставил Франк Рибери, удачно подобравший мяч в центре чужой штрафной площади.

    «Бавария» осталась на первом месте в турнирной таблице (13 очков), «Бенфика» занимает третью позицию (4 очка), не имея шансов на выход в плей-офф.

    Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
    «Бавария» — «Бенфика» — 5:1 (3:0)
    Голы: 1:0 — 13 Роббен, 2:0 — 30 Роббен, 3:0 — 36 Левандовски, 3:1 — 46 Жедсон Фернандеш, 4:1 — 51 Левандовски, 5:1 — 76 Рибери«Бавария»: Нойер, Боатенг, Киммих, Алаба, Зюле, Роббен (Саншеш, 72), Горетцка, Рибери (Вагнер, 78), Рафинья, Левандовски, Мюллер (Чжон Ву Ен, 81)«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Гримальдо, Андре Алмейда, Диаш, Пицци (Жедсон Фернандеш, 46), Фейса (Алфа Семеду, 76), Рафа Силва, Пирес, Серви, Жонас (Сеферович, 59)Предупреждения: Роббен (25), Рибери (33), Алфа Семеду (87)

    В заключительном туре «Бавария» сыграет с «Аяксом», а «Бенфика» — с АЕКом. 0

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