«Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф

Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1.
Хозяева свой первый гол забили на 13-й минуте. Арьен Роббен с правого фланга ворвался в штрафную и закрутил мяч точно в дальний верхний угол.
На 30-й минуте голландец оформил дубль, пробив в противоход голкиперу из-под двух защитников.
Еще через шесть минут мюнхенцы отличились в третий раз. Йозуа Киммих выполнил навес с фланга, а Роберт Левандовски точно пробил головой.
В самом начале второго тайма «Бенфике» удалось размочить счет. Жедсон Фернандеш разыграл «стеночку» с Жонасом, вошел в штрафную и мощно пробил мимо Мануэля Нойера.
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И все же инициатива осталась за мюнхенцами. На 51-й минуте вновь сработала связка Киммих-Левандовски. Первый навесил с углового, а второй здорово нанес удар головой.
Победную точку на 77-й минуте поставил Франк Рибери, удачно подобравший мяч в центре чужой штрафной площади.
«Бавария» осталась на первом месте в турнирной таблице (13 очков), «Бенфика» занимает третью позицию (4 очка), не имея шансов на выход в плей-офф.
В заключительном туре «Бавария» сыграет с «Аяксом», а «Бенфика» — с АЕКом. 0