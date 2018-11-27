«Хоффенхайм» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Хоффенхайма» и «Шахтера» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F пройдет в Германии и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демирбай, Шульц, Цубер, Бельфодиль, Фогт, Крамарич, Солои.

Запасные: Кобель, Бренет, Нелсон, Гриллич, Биттенкур, Грифо, Пош.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Мораэс, Матвиенко, Майкон, Исмаили, Коваленко, Данченко.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем, Болбат.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Хоффенхайму». Коэффициент на его победу — 1.72, на успех «Шахтера» — 4.64, на ничью — 4.60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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