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    «Хоффенхайм» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Шахтер Донецк Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шахтер»
    Первый матч команд завершился вничью
    Во вторник, 27 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкий «Хоффенхайм» и украинский «Шахтер», Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шахтер».
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    «Хоффенхайм»

    Ничья в двух матчах «спарки» с «Лионом» устроила обе команды. В большей степени, конечно, немцев, ведь во Франции они пропустили два мяча и остались в меньшинстве — хуже не придумаешь. Тем не менее, им удалось чудом сравнять счет усилиями Крамарича и Кадерабека.

    Предпоследнее место в группе еще не означает крест на лигочемпионских амбициях. Особенно с учетом последних результатов команды Нагельсмана во внутреннем чемпионате.

    Там «Хоффенхайм» занимает шестое место, набрав 20 очков. Серию из четырех подряд побед прервала результативная ничья с «Гертой» на выезде — 3:3. Голы идут, результат — тоже.

    «Шахтер»

    В чемпионате Украины ничего не поменялось — у «Шахтера» по-прежнему нет конкуренции. Нагрузку команде Пауло Фонсеки способно дать лишь «Динамо Киев». Изредка подключается «Заря».

    Остальные без вариантов получают 2-3 гола (или больше) и после матча в микст-зоне говорят, что «Шахтер» — это другой уровень. Тем не менее, даже на внутренней арене у подопечных Паулу Фонсеки произошла осечка — нулевая ничья со «Львовом». Создавали дончане моменты, но реализовать их не удалось. Да и у львовян были свои возможности, но больше — упорная борьба в обороне.

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    В Лиге чемпионов у дончан все плохо. Ничего удивительного, ведь лидеры в межсезонье ушли, а тренерский штаб создает абсолютно новый коллектив, а по результатам ударили травмы главных звезд — Марлоса и Тайсона. Итог — две ничьи по 2:2 с «Хоффенхаймом» и «Лионом», после чего полный провал в двух поединках с «Манчестер Сити». Англичане уничтожили «горняков» — 3:0 и 6:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В случае выездной победы над «Хоффенхаймом» и домашнего успеха в поединке с «Лионом» донецкий клуб может рассчитывать на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пока это лишь мечты «горняков», так как соперники во многом превосходят украинскую команду в ее нынешнем состоянии.

    Прогноз

    Букмекеры считают немцев фаворитами предстоящей игры — 1.86 на победу хозяев поля, на ничью — 4.30, а на успех «Шахтера» — 3,80.

    У «Шахтера» хватает проблем, несмотря на возвращение в строй опытных Марлоса и Тайсона. Особенно — в защите. «Хоффенхайм» играет пока смелее и не стушевался даже перед «Сити». Ставим на победу немецкой команды за 1.86. 0

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Шахтер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. Во вторник, 27 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкий «Хоффенхайм» и украинский «Шахтер», Начало матча — в 23:00 мск.
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