Бонуччи: «Ювентус» подписал в лице Роналду лучшего игрока планеты

Защитникпрокомментировал результат матча со(2:0) в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

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«Нам было очень важно выиграть этот матч, чтобы остаться на вершине турнирной таблице и продолжить отрываться от преследователей. Нам удалось показать довольно слаженную командную работу.

Марио Манджукич — харизматичный лидер команды, он всегда дает своим партнерам заряд энергии, поэтому я очень рад его голу. Что касается Роналду, то в его лице "Ювентус" подписал лучшего игрока планеты. Это настоящий профессионал», — цитирует Бонуччи пресс-служба «Юве».

«Ювентус», набрав 37 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А. 0