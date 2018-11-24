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    «Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» выиграл у «Зенита-2»

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    В рамках 24-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» на своем поле разгромило «Краснодар-2» — 3:0.

    Футболисты «Чертаново»
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    В составе победителей точные удары нанесли Дмитрий Цыпченко (20 минута), Максим Глушенков (21) и Роман Ежов (86).

    В турнирной таблице «Чертаново» занимает четвертое место (38 очков), а «Краснодар-2» — восьмое (36 очков).

    В еще одном матче курский «Авангард» на своем поле обыграл «Зенит-2» со счетом 2:1.

    За победителей отличились Артем Федчук (8) и Андрей Батютин (16). Проигравшие ответили точным ударом с пенальти в исполнении Николая Прудникова (85).

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