«Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» выиграл у «Зенита-2»

В рамках 24-го тура Футбольной национальной лигина своем поле разгромило— 3:0.

В составе победителей точные удары нанесли Дмитрий Цыпченко (20 минута), Максим Глушенков (21) и Роман Ежов (86).

В турнирной таблице «Чертаново» занимает четвертое место (38 очков), а «Краснодар-2» — восьмое (36 очков).

В еще одном матче курский «Авангард» на своем поле обыграл «Зенит-2» со счетом 2:1.

За победителей отличились Артем Федчук (8) и Андрей Батютин (16). Проигравшие ответили точным ударом с пенальти в исполнении Николая Прудникова (85).

«Авангард» — третий в турнирной таблице (42 очка), а «Зенит-2» — 20-й (8 очков). 0