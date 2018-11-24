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    АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», «Тоттенхэм» принимает «Челси»

    Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии

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    «Тоттенхэм» — «Челси»
    «Тоттенхэм» — «Челси»
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    C 24 по 26 ноября в английской Премьер-лиге пройдут матчи тринадцатого тура. Центральной встречей станет лондонское дерби, в котором «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси»
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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» 1:1

    В матче 13-го тура Премьер-лиги на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» местный «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Лестер Сити» — 1:1.

    На 15-й минуте нападающий Гленн Мюррей вывел хозяев вперёд. Ничью «лисам» принёс форвард Джейми Варди в концовке матча, реализовав пенальти.

    После этого матча «Лестер» с 18 очками на 10-м месте, а «Брайтон» на 12-й строке — 15 очков.

    АПЛ. 13-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Лестер» — 1:1 (1:0)
    Голы: Маррей, 15 (1:0). Варди, 79 — с пенальти (1:1)«Брайтон & Хоув»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Каяль, Гросс (Андоне, 82), Преппер, Кноккарт (Марч, 73), Маррей (Локадиа, 89), Искиэрдо«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Иборра (Ндиди, 32), Олбрайтон, Менди, Мэддисон, Окадзаки (Ихеаначо, 70), Грэй (Варди, 56)Предупреждения: Мэддисон, 26. Ндиди, 39. Даффи, 60. Бруно, 66. Искиэрдо, 72Удаление: Мэддисон, 28

    «Эвертон» — «Кардифф Сити» 1:0

    В матче 13-го тура «Эвертон» минимально переиграл «Кардифф» — 1:0. Голом на 59-й минуте отметился Гильфи Сигурдссон.

    Ливерпульский клуб с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» на 18-м месте — 8 очков.

    В следующем туре «Эвертон» 2 декабря сыграет с «Ливерпулем».

    АПЛ. 12-й тур
    «Эвертон» — «Кардифф Сити» — 1:0 (0:0)
    Гол: Сигурдссон, 59«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Сигурдссон (Зума, 90+3), Гей, Андре Гомеш, Уолкотт (Лукман, 73), Бернард (Дженк, 77), Ришарлисон«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон, Гюннарссон, Раллс, Камараса (Уорд, 85), Патерсон, Артер (Хойлетт, 74), Харрис (Мерфи, 67)Предупреждения: Этеридж, 43. Камараса, 58. Харрис, 63

    «Фулхэм» — «Саутгемптон» 3:2

    «Фулхэм» нанес поражение «Саутгемптону» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

    Дублем в составе победителей отметился Александар Митрович, еще один мяч забил Андре Шюррле.

    Таким образом, Клаудио Раньери одержал победу в первой игре в качестве главного тренера «Фулхэма».

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    • 67-летний итальянец, ранее работавший с «Челси» и «Лестером», был назначен на эту должность 14 ноября.

    «Фулхэм» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков в 13 играх. «Саутгемптон» идет 17-м.

    АПЛ. 12-й тур
    «Фулхэм» — «Саутгемптон» — 3:2 (2:1)
    Голы: Армстронг, 18 (0:1). Митрович, 33 (1:1). Шюррле, 43 (2:1). Армстронг, 53 (2:2). Митрович, 63 (3:2)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Моусон, Кэрни, Сери (Йохансен, 68), Сессеньон, Шюррле (Камара, 74), Митрович (Айите, 86)«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Таргетт, Армстронг (Обафеми, 81), Хейбьерг, Лемина, Габбьядини, Редмонд, Остин (Эль-Юнусси, 68)Предупреждения: Моусон, 45+1. Хейбьерг, 68. Худт, 73. Йохансен, 90+3. Обафеми, 90+3

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 0:0

    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 0:0.

    Подопечные Жозе Моуринью расположились на 7-м месте, имея в активе 21 очко. Лондонский клуб на 15-м месте — 9 очков.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 декабря на выезде встретится с «Саутгемптоном».

    АПЛ. 13-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:0
    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Феллаини, 60), Погба (Санчес, 68), Матич, Лукаку, Марсьяль, Лингард (Рэшфорд, 60) «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Майер, Таунсенд (Шлупп, 88), Заа (Айю, 90+1)Предупреждения: Миливоевич, 9. Сако, 27. Янг, 71

    «Уотфорд» — «Ливерпуль» 0:3

    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.

    Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Фирмино прошил оборону вертикалью на левый край штрафной, Мане спокойно прострелил к линии вратарской хозяев, откуда Мохамед Салах пробил Фостера в упор.

    На 74-й минуте гости заработали Штрафной удар метров с 25 по центру от ворот, хавбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обвел стенку и, словно рукой, вложил мяч в правый угол ворот.

    На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, получивший вторую желтую карточку.

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    • А на 89-й минуте Робертсон ракетой промчался по левой кромке поля и прострелил в центр штрафной «Уотфорда». С выстрелом Мане Фостер справился, но Роберто Фирмино в упор добил мяч в сетку, подставив голову.

    «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на два очка. «Уотфорд» идет восьмым.

    АПЛ. 13-й тур
    «Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:0)
    Голы: Салах, 67 (0:1). Александр-Арнолд, 76 (0:2). Роберту Фирмину, 89 (0:3)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Дини, Деулофеу (Саксесс, 57)«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Шачири (Милнер, 74), Роберту Фирмину (Матип, 90+2), Салах (Фабинью, 86), МанеПредупреждение: Хендерсон, 60Удаление: Хендерсон, 82

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:4

    В матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» — 4:0.

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Прошли всё поле игроки «Манчестер Сити», Давид Сильва оказался совсем недалеко от ворот Фабьянского, получил мяч от Стерлинга и легко переправил сферу в ворота.

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    • На 20-й минуте упустили соперника «молотобойцы». Сане отдал точную передачу на партнёра, и Рахим Стерлинг переправил мяч в ворота, без шансов для Лукаса.

    На 34-й минуте ушёл от соперника Лерой Сане и отправил мяч в ворота Фабьянского, сделав счет крупным. А уже на 3-й компенсированной минуте Сане оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота «Вест Хэма».

    «Манчестер Сити» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке, имея в активе 12 очков.

    В следующем туре команда из Манчестера 1 декабря примет «Борнмут», а лондонцы в тот же день на выезде сыграют с «Ньюкаслом».

    АПЛ. 13-й тур
    «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:4 (0:3)
    Голы: Сильва, 11 (0:1). Стерлинг, 19 (0:2). Сане, 34 (0:3). Сане, 90+3 (0:4)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 46), Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг, Арнаутович, Антонио, Фелипе Андерсон (Лукас, 68), Диангана (Эрнандес, 55)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 69), Делф, Агуэро (Габриэл Жезус, 81), Стерлинг (Махрез, 74), Сане

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

    «Борнмут» — «Арсенал»

    «Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд Таун»

    «Бёрнли» — «Ньюкасл Юнайтед»

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