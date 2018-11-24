АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», «Тоттенхэм» принимает «Челси»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» 1:1
В матче 13-го тура Премьер-лиги на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» местный «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Лестер Сити» — 1:1.
На 15-й минуте нападающий Гленн Мюррей вывел хозяев вперёд. Ничью «лисам» принёс форвард Джейми Варди в концовке матча, реализовав пенальти.
После этого матча «Лестер» с 18 очками на 10-м месте, а «Брайтон» на 12-й строке — 15 очков.
«Эвертон» — «Кардифф Сити» 1:0
В матче 13-го тура «Эвертон» минимально переиграл «Кардифф» — 1:0. Голом на 59-й минуте отметился Гильфи Сигурдссон.
Ливерпульский клуб с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» на 18-м месте — 8 очков.
В следующем туре «Эвертон» 2 декабря сыграет с «Ливерпулем».
«Фулхэм» — «Саутгемптон» 3:2
«Фулхэм» нанес поражение «Саутгемптону» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Дублем в составе победителей отметился Александар Митрович, еще один мяч забил Андре Шюррле.
Таким образом, Клаудио Раньери одержал победу в первой игре в качестве главного тренера «Фулхэма».
67-летний итальянец, ранее работавший с «Челси» и «Лестером», был назначен на эту должность 14 ноября.
«Фулхэм» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков в 13 играх. «Саутгемптон» идет 17-м.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 0:0
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 0:0.
Подопечные Жозе Моуринью расположились на 7-м месте, имея в активе 21 очко. Лондонский клуб на 15-м месте — 9 очков.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 декабря на выезде встретится с «Саутгемптоном».
«Уотфорд» — «Ливерпуль» 0:3
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.
Счет в матче был открыт на 66-й минуте. Фирмино прошил оборону вертикалью на левый край штрафной, Мане спокойно прострелил к линии вратарской хозяев, откуда Мохамед Салах пробил Фостера в упор.
На 74-й минуте гости заработали Штрафной удар метров с 25 по центру от ворот, хавбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обвел стенку и, словно рукой, вложил мяч в правый угол ворот.
На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, получивший вторую желтую карточку.
А на 89-й минуте Робертсон ракетой промчался по левой кромке поля и прострелил в центр штрафной «Уотфорда». С выстрелом Мане Фостер справился, но Роберто Фирмино в упор добил мяч в сетку, подставив голову.
«Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от «Манчестер Сити» на два очка. «Уотфорд» идет восьмым.
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» 0:4
В матче 13-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» — 4:0.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Прошли всё поле игроки «Манчестер Сити», Давид Сильва оказался совсем недалеко от ворот Фабьянского, получил мяч от Стерлинга и легко переправил сферу в ворота.
На 20-й минуте упустили соперника «молотобойцы». Сане отдал точную передачу на партнёра, и Рахим Стерлинг переправил мяч в ворота, без шансов для Лукаса.
На 34-й минуте ушёл от соперника Лерой Сане и отправил мяч в ворота Фабьянского, сделав счет крупным. А уже на 3-й компенсированной минуте Сане оформил дубль, забив четвертый мяч в ворота «Вест Хэма».
«Манчестер Сити» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 13-й строчке, имея в активе 12 очков.
В следующем туре команда из Манчестера 1 декабря примет «Борнмут», а лондонцы в тот же день на выезде сыграют с «Ньюкаслом».
«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»
«Борнмут» — «Арсенал»
«Вулверхэмптон» — «Хаддерсфилд Таун»