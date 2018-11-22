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    Луис Адриано: Кононов поставил задачу биться за чемпионство

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    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от первых дней работы под руководством нового главного тренера «красно-белых» Олега Кононова, а также рассказал о задачах, которые поставил перед командой белорусский тренер.

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    «Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал», — цитирует бразильца официальный сайт «Спартака».

    «Занятия направлены именно на то, чтобы быстрее проникнуться философией нового тренера. Заключается она в плотной игре, построенной на коротких и средних передачах. В тренировках прежде всего изменилось то, что возросла интенсивность. Работаем практически без пауз. Раньше они были, а теперь — нон-стоп», — также отметил Луис Адриано.

    «Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей», — добавил бразилец.

    Напомним, в первом матче под руководством Кононова «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 25 ноября. 0

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