Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Перу — Коста-Рика
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У проигравших отличились Эдисон Флорес и футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В составе костариканцев голы забили Хонатан Макдональд, Аллан Крус и Хоэль Кэмпбелл.
Другие товарищеские матчи:
Эквадор — Панама — 2:1
Чили — Гондурас — 4:1
Товарищеский матч
Перу — Коста-Рика — 2:3 (1:1)
Голы: Флорес, 20 (1:0). Макдональд, 41 (1:1). Крус, 54 (1:2). Фарфан, 73 (2:2). Кэмпбелл, 77 — с пенальти (2:3)Перу: Гальесе, Корсо, Трауко, Араухо, Сантамария, Йотун (К.Гонсалес, 81), Бенавенте (Калькатерра, 81), Поло (Каррильо, 60), Акино (Тапия, 66), Руидиас (Фарфан, 69), Флорес (Рейна, 61)Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Дж.Гонсалес, Уостон, Матаррита (Мора, 68), Салинас, Руис (Агилар, 59), Борхес, Крус (Куберо, 64), Кэмпбелл (Леаль, 86), Макдональд (Джордж, 74)Предупреждения: Крус, 62. Салинас, 69. Араухо, 80. Корсо, 90+3. Кальво, 90+5