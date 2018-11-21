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    В российском футболе мало игроков уровня сборной Швеции, считает Непомнящий

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    Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал выступление сборной России в 2018 году.

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    Сборная России завершила выступление в Лиге наций поражением от команды Швеции (0:2) и не сумела выйти в высший дивизион нового турнира УЕФА.

    Летом сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 и показала лучший результат на чемпионатах мира в своей истории

    «2018 год для сборной России получился самым успешным из всех. И по результату, и по отношению к нашей сборной в обществе, стране. Однозначно год успешный.

    Что касается участия в Лиге наций, то получилось оно неоднозначным. Начинали мы весьма неплохо, а закончили поражением от шведов.

    Поражения выявляют истину. К сожалению, российский футбол сейчас не так богат игроками такого уровня, который позволял бы играть достойно в матче Швеция — Россия.

    Поражение от Германии в товарищеском матче (0:3) я бы вынес за скобки, это товарищеская игра. Что касается уровня игроков сборной Германии, то они могли бы еще три таких сборных составить.

    У нас же, к сожалению, пока с этим не очень. Не сомневаюсь, что мы бы не проиграли шведами, если бы играли в оптимальном составе. Оптимальный состав — это те, кто играл на чемпионате мира.

    Может быть, если бы было больше времени на подготовку у ребят, которые играли со шведами, результат был бы иным. Но в Лиге наций времени на подготовку мало», — цитирует специалиста агентство «Р-Спорт». 0

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