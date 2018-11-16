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    Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России

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    Сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Германии со счетом 0:3.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Это поражение стало для Станислава Черчесова 11-м на посту главного тренера российской сборной, что вывело его в лидеры по поражениям в национальной команде.

    Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе нынешнего наставника 30 матчей.

    В процентном соотношении лучший результат у Юрия Семина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца.

    Свой следующий матч сборная России проведет со Швецией в рамках Лиги наций. Встреча состоится 20 ноября в Стокгольме. Начало игры в 22:45 по московскому времени. 0

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