Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России

Сборнаяпроиграла в товарищеском матче национальной командесо счетом 0:3.

Это поражение стало для Станислава Черчесова 11-м на посту главного тренера российской сборной, что вывело его в лидеры по поражениям в национальной команде.

Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе нынешнего наставника 30 матчей.

В процентном соотношении лучший результат у Юрия Семина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца.

Свой следующий матч сборная России проведет со Швецией в рамках Лиги наций. Встреча состоится 20 ноября в Стокгольме. Начало игры в 22:45 по московскому времени. 0