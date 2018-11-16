Черчесов стал лидером по количеству поражений в сборной России

Станислав Черчесов
Сборная России
Это поражение стало для Станислава Черчесова 11-м на посту главного тренера российской сборной, что вывело его в лидеры по поражениям в национальной команде.
Черчесов обогнал Гуса Хиддинка и Олега Романцева, у которых по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. В активе нынешнего наставника 30 матчей.
В процентном соотношении лучший результат у Юрия Семина, не потерпевшего ни одного поражения в семи встречах. Худший (ни одного набранного очка в шести матчах) у Анатолия Бышовца.
Свой следующий матч сборная России проведет со Швецией в рамках Лиги наций. Встреча состоится 20 ноября в Стокгольме. Начало игры в 22:45 по московскому времени. 0