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    Раньери возглавил аутсайдера АПЛ

    Фулхэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Итальянский специалист Клаудио Раньери стал новым главным тренером «Фулхэма».

    Клаудио Раньери
    Клаудио Раньери
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    Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

    На посту главного тренера Раньери сменил Славишу Йокановича, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

    «Возглавить "Фулхэм" — большая честь для меня. Это фантастический клуб с традициями и историей. Цель "Фулхэма" никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха», — сказал Раньери.

    Напомним, последним местом работы 67-летнего Раньери был французский «Нант», который он покинул по окончании прошлого сезона.

    В Англии итальянец ранее работал с «Челси» и «Лестером», который привел к сенсационному чемпионству в сезоне 2015-2016.

    После 12 туров «Фулхэм» набрал 5 очков и занимает последнее место в таблице АПЛ. 0

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