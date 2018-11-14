Раньери возглавил аутсайдера АПЛ

Об этом сообщает официальный сайт «дачников».
На посту главного тренера Раньери сменил Славишу Йокановича, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.
«Возглавить "Фулхэм" — большая честь для меня. Это фантастический клуб с традициями и историей. Цель "Фулхэма" никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха», — сказал Раньери.
Напомним, последним местом работы 67-летнего Раньери был французский «Нант», который он покинул по окончании прошлого сезона.
В Англии итальянец ранее работал с «Челси» и «Лестером», который привел к сенсационному чемпионству в сезоне 2015-2016.
После 12 туров «Фулхэм» набрал 5 очков и занимает последнее место в таблице АПЛ. 0