Раньери возглавил аутсайдера АПЛ

Итальянский специалистстал новым главным тренером

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Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

На посту главного тренера Раньери сменил Славишу Йокановича, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

«Возглавить "Фулхэм" — большая честь для меня. Это фантастический клуб с традициями и историей. Цель "Фулхэма" никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха», — сказал Раньери.

Напомним, последним местом работы 67-летнего Раньери был французский «Нант», который он покинул по окончании прошлого сезона.

В Англии итальянец ранее работал с «Челси» и «Лестером», который привел к сенсационному чемпионству в сезоне 2015-2016.

После 12 туров «Фулхэм» набрал 5 очков и занимает последнее место в таблице АПЛ. 0