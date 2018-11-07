Рианчо: Дома должны выигрывать у «Рейнджерс»

И.о. главного тренерапрокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с

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«Надеюсь, игра будет лучше, как минимум по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены не несут тактической нагрузки. Самая важная работа, которую я могу сделать, стараться полностью восстановить футболистов от игры к игре. Прежде всего — эмоционально. И придать им стимул. Работа носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями.

Все-таки в Шотландии мы играли вторым номером и старались удержать нулевой счет и по возможности переломить ход матча в концовке. Завтра мы играем дома, у нас другие планы, мы должны выигрывать. Мы будем играть первым номером», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» — «Рейнджерс» пройдет в Москве 8 ноября. Начало — в 20:55 мск. 0