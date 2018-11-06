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    СМИ: Юран возглавит «Уфу» 7 ноября

    Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Сергей Юран может стать новым главным тренером «Уфы» 7 ноября.

    Сергей Юран
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    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», о назначении специалиста будет объявлено в среду. В этот же день он проведет и свою первую тренировку.

    Впрочем генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов информацию о назначении Юрана пока не подтвердил: «С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в "Уфе". Обсуждали одного арендованного игрока. Так что говорить о назначении я бы не стал», — сказал Газизов.

    Напомним, Юран возглавляет «Зоркий», который выступает в ПФЛ.

    После тринадцати туров «Уфа» под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. 0

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