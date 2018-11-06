СМИ: Юран возглавит «Уфу» 7 ноября

может стать новым главным тренером7 ноября.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», о назначении специалиста будет объявлено в среду. В этот же день он проведет и свою первую тренировку.

Впрочем генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов информацию о назначении Юрана пока не подтвердил: «С Юраном мы знакомы. И общались с ним, но не на тему работы в "Уфе". Обсуждали одного арендованного игрока. Так что говорить о назначении я бы не стал», — сказал Газизов.

Напомним, Юран возглавляет «Зоркий», который выступает в ПФЛ.

После тринадцати туров «Уфа» под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. 0