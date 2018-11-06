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    «Реал» интересуется полузащитником «Вильярреала»

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    Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Вильярреала» Альфонсо Педрасой.

    Альфонсо Педраса
    Альфонсо Педраса
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    Как сообщает Radio Marca, «Реал» следит за прогрессом игрока и рассматривает возможность его трансфера в зимнее или летнее межсезонье.

    В последнее время Педраса выступает на позиции левого фулл-бэка и может стать сменщиком Марсело, либо же заменить бразильца, который может покинуть «сливочных» ради «Ювентуса».

    В текущем сезоне Педраса провел за «Вильярреал» 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Прошлый сезон на правах аренды футболист провел в составе «Алавеса». 0

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