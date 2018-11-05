Два пенальти принесли «Анжи» победу над «Енисеем»

В 13-м туре РПЛв Каспийске принимал

Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

На 34-й минуте матча Михаил Комков сфолил в своей штрафной, и форвард «Анжи» Андрес Понсе уверенно реализовал пенальти.

На 53-й минуте гости отыгрались — Артур Саркисов в касание отправил мяч в угол ворот после паса Александра Кутьина.

Однако «Анжи» быстро удалось вновь выйти вперед. И вновь махачкалинцы забили с пенальти — дубль оформил Понсе.

«Анжи» после 13-го тура набрал 13 очков и поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ. У «Енисея» осталось 6 очков, красноярцы располагаются на последней строчке.