Два пенальти принесли «Анжи» победу над «Енисеем»

Андрес Понсе
«Анжи» — «Енисей»
Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
На 34-й минуте матча Михаил Комков сфолил в своей штрафной, и форвард «Анжи» Андрес Понсе уверенно реализовал пенальти.
На 53-й минуте гости отыгрались — Артур Саркисов в касание отправил мяч в угол ворот после паса Александра Кутьина.
Однако «Анжи» быстро удалось вновь выйти вперед. И вновь махачкалинцы забили с пенальти — дубль оформил Понсе.
«Анжи» после 13-го тура набрал 13 очков и поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ. У «Енисея» осталось 6 очков, красноярцы располагаются на последней строчке.
РПЛ. 13-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (1:0)
Голы: Понсе, 35 — с пенальти (1:0). Саркисов, 53 (1:1). Понсе, 57 — с пенальти (2:1)«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Удалый, Гапон, Глебов, Рабиу (Кацаев, 23. Мохаммад, 90+2), Ондуа, Чайковский, Кулик, Гиголаев, Понсе (Долгов, 87)«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Дугалич, Гасанов, Кичин, Саркисов (Комолов, 75), Огуде (Харитонов, 77), Фатуллаев, Зотов, Комков, КутьинПредупреждения: Удалый, 19. Комков, 34. Чансельор, 65. Обрадович, 73. Глебов, 78. Зотов, 88. Юрченко, 90+1