«Тоттенхэм» удержал победу над «Вулверхэмптоном»

К 61-й минуте «шпоры» отличились трижды — по голу забили Эрик Ламела, Лукас и Гарри Кейн.
Но во втором тайме «волки» дважды поразили ворота соперника с пенальти — отличились Рубен Невеш и Рауль Хименес.
«Тоттенхэм» набрал 24 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив «Арсенал».
АПЛ. 11-й тур
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:3 (0:2)
Голы: Ламела, 27 (0:1). Лукас, 30 (0:2). Кейн, 61 (0:3). Невеш, 68 — с пенальти (1:3). Хименес, 79 — с пенальти (2:3)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 63), Невеш, Хименес, Иван Кавалейру (Бонатини, 63), Элдер Кошта (Траоре, 84)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Фойт, Дембеле (Сон Хын Мин, 7. Эриксен, 59), Сиссоко, Уинкс, Ламела, Лукас (Санчес, 79), КейнПредупреждения: Беннетт, 24. Фойт, 78. Уинкс, 87