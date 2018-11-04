«Тоттенхэм» удержал победу над «Вулверхэмптоном»

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:2) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

К 61-й минуте «шпоры» отличились трижды — по голу забили Эрик Ламела, Лукас и Гарри Кейн.

Но во втором тайме «волки» дважды поразили ворота соперника с пенальти — отличились Рубен Невеш и Рауль Хименес.

«Тоттенхэм» набрал 24 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив «Арсенал».