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    СМИ отправляют Слуцкого в Португалию

    Спортинг Лиссабон Португалия Футбол России
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии, информирует A Bola.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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    По информации издания, в услугах российского специалист заинтересован «Спортинг» и лично президент клуба Фредерико Варандас.

    Варнандас последние несколько дней провел в Нидерландах, где проводил переговоры по поводу назначения Слуцкого. Если сделка состоится, то лиссабонский клуб будет вынужден заплатить «Витессу» 500 тысяч евро.

    Предполагается, что соглашение Слуцкого со «Спортингом» будет рассчитано на полтора года.

    47-летний тренер перед «Витессом» тренировал «Халл Сити» и ЦСКА. 0

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