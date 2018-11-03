Месси обвинили в отмывании денег

Прокурор по экономическим вопросамвыдвинул обвинения в отмывании денег против футболистаи его отца, сообщает Todo Noticias.

Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда «Лео Месси», который мог использоваться для отмывания денег. По его мнению, средства, поступившие туда, затем переводились на счета в офшорных зонах. Соответственно, эти деньги не были задекларированы. После сведений от прокурора суд должен решить, возбуждать ли дело против игрока и его отца.

Напомним, аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в 250 тысяч евро. 0