Месси обвинили в отмывании денег

Лионель Месси
goal.com
Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда «Лео Месси», который мог использоваться для отмывания денег. По его мнению, средства, поступившие туда, затем переводились на счета в офшорных зонах. Соответственно, эти деньги не были задекларированы. После сведений от прокурора суд должен решить, возбуждать ли дело против игрока и его отца.
Напомним, аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в 250 тысяч евро. 0