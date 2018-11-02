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    Газзаев: В матче против «Краснодара» ошибка Гончаренко — замены Дзагоева и Чалова

    ЦСКА РПЛ Футбол России Краснодар Календарь РФПЛ
    Знаменитый тренер Валерий Газзаев отметил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ошибся в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара», убрав с поля Чалова и Дзагоева.

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    «В матче против "Краснодара" была большая ошибка главного тренера — замены Дзагоева и Чалова. Подчеркну — ошибка, на мой взгляд.

    Считаю, настоящий бомбардир (а Чалов — лучший снайпер не только ЦСКА, но и всей лиги) за 90 минут способен отыскать момент для результативного удара.

    А по поводу Дзагоева мы слышим: "он должен привести себя в порядок". Стоп — но футболиста меняют каждую игру, давая ему по 50-60 минут, у того возникает психологический дискомфорт.

    Нужно дать ему полноценное игровое время. Дзагоев– мастер, системообразующий футболист, который определяет игру команды. Ему нужно вернуть уверенность в себе, а постоянными заменами этого не добиться.

    Или возьмите матч с "Ромой". До счета 0:3 команда просто смотрела, как играют хозяева. И задвигалась, только когда римляне встали, добившись комфортного преимущества. Почему с самого начала не играли активно и агрессивно?!

    В общем, независимо от наличия в составе молодежи, ЦСКА нужно добиваться результата, иначе в чемпионате не удастся пробиться в зону Лиги чемпионов, а это повлечет за собой недостаточный опыт у игроков, которые сейчас получают его в главном еврокубке.

    Умение совмещать качество игры и результат — едва ли не главное в футболе. Ведь можно очень красиво играть — и регулярно проигрывать», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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