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    Варга призвал Чалова не спешить с переездом в Англию

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    Известный футбольный агент Шандор Варга поделился мыслями о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в один из клубов английской Премьер-лиги.

    Федор Чалов
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    «Я думаю, что Чалову не нужно спешить переезжать в Англию. Он игрок с талантом, но еще не перерос ЦСКА и российскую лигу. Ему нужно расти вместе с командой. Я смотрел его игру против "Краснодара", видел голевой пас, он очень хорошо это сделал. Но больше он ничем не выделялся. Пусть растет в хороших руках и хорошей команде. Я бы не рекомендовал ему спешить.

    "Вест Хэм", "Борнмут" и "Уотфорд"? Конечно, Чалов может играть на их уровне, но ЦСКА лучше этих клубов. В этих командах он не будет играть в еврокубках, а с ЦСКА может. Ему рано думать про Премьер-лигу.

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    • Что касается теоретической возможности перейти в клуб Премьер-лиги, то надо сказать, что в Англии действует прецедентное право. Да, правило, по которому игрок перед переходом в клуб Премьер-лиги должен отыграть определенное количество матчей за свою сборную существует, оно касается всех футболистов. Но каждый случай рассматривается индивидуально, бывает такое, что подписывают игрока, который вообще не играл за национальную команду.

    В свое время у меня запросил одного игрока Арсен Венгер, но я сказал ему, что по этому правилу он не сможет его подписать. Венгер ответил, что всегда есть исключения, нужно просто убедить комиссию, что игрок для команды необходим. Так что это правило не помешает Чалову выступать в Премьер-лиге», — приводит слова Варги «Чемпионат». 0

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