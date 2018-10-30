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    Середняк АПЛ заинтересовался Чаловым

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В сферу интересов одного из клубов английской Премьер-лиги попал форвард ЦСКА Федор Чалов.

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    Об этом «Чемпионату» сообщил руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин.

    «На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: "Что готовы платить?". Говорит — € 5 млн. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла.

    В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят — € 4-5 млн. Сумма хорошая. Но мы — Россия. Плюс ЦСКА — это клуб, который умеет продавать. Англичане информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить — возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением», — сказал Зинин.

    Напомним, на данный момент Чалов является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 8 голов в двенадцати матчах. 0

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